Tenis: Alcaraz y Sabalenka inician el año al tope del ranking

Alcaraz, de 22 años, encabeza las posiciones con 12.050 puntos, con los que antecede a Sinner (11.500) y al alemán Alexander Zverev (5.105), quien se mantiene en el escalón más bajo del podio.

El serbio Novak Djokovic, de 38 años, conserva el cuarto puesto con 4.780 puntos, escoltado ahora por el italiano Lorenzo Musetti, quien escaló dos lugares y ahora suma 4.105 unidades tras alcanzar la final del torneo de Hong Kong, en la que perdió con el kazajo Alexander Bublik (3.065), que ahora cierra el "top ten".

De esta manera, es la primera vez que Italia cuenta con dos jugadores simultáneamente en el "top 5" del ranking masculino, un hecho inédito incluso antes del inicio de la Era Abierta en 1973.

Asimismo, Musetti se convirtió en el cuarto jugador de su país con mejor ubicación en el ranking, solo superado por Sinner (primer italiano en llegar al tope del escalafón, donde estuvo durante 66 semanas); Nicola Pietrangeli (considerado el número 3 en 1959 y 1960); y Adriano Panatta, que alcanzó el cuarto puesto.

El australiano Alex De Miñaur, sexto con 4.080 puntos, el canadiense Felix Auger-Aliassime (3.990) y los estadounidenses Ben Shelton (3.960) y Taylor Fritz (3.840) completan el "top ten" masculino.

A su vez, Sabalenka acumula 10.990 puntos en el primer puesto del ranking femenino, donde suma un total de 73 semanas luego de haber asumido el liderazgo en primera instancia del 11 de septiembre al 5 de noviembre de 2023.

Sabalenka, de 27 años, extendió a 2.662 puntos su ventaja sobre la polaca Iga Swiatek (ganó la United Cup 2026 y suma 8.328 unidades) gracias a su segunda coronación consecutiva en Brisbane.

La estadounidense Coco Gauff completa el podio del ranking femenino con 6.423 puntos, con los que desplazó a su compatriota Amanda Anisimova (6.320), ahora cuarta delante de la kazaja Elena Ribakina (5.850).

La también estadounidense Jessica Pegula permanece sexta con 5.453 puntos, con los que antecede a la italiana Jasmine Paolini (4.267) y a la juvenil rusa Mirra Andreeva, octava con 4.232 unidades.

La suiza Belinda Bencic completa el "top ten" femenino con 3.512 puntos, pues escolta a la estadounidense Madison Keys, quien marcha novena con 4.003 unidades. (ANSA).