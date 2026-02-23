Tenis: Alcaraz y Sabalenka siguen al frente de los rankings

Alcaraz, flamante campeón en Doha, lidera ahora el escalafón masculino con 13.550 puntos y aventaja por 3.150 unidades al italiano Jannik Sinner, eliminado en cuartos de final del torneo de Qatar.

De esta manera, el español de 24 años se aseguró permanecer en el primer puesto sin importar los resultados de los primeros dos torneos Masters 1000 de la temporada previstos en Indian Wells y Miami.

En el tercer puesto del ranking continúa el serbio Novak Djokovic, quien suma 5.280 puntos, con los que antecede al alemán Alexander Zverev (4.555), al italiano Lorenzo Musetti (4.405) y al australiano Alex De Miñaur (4.235).

A su vez, el estadounidense Taylor Fritz ganó un lugar y aparece séptimo con 4.220 puntos, mientras que el canadiense Felix Auger-Aliassime (4.080) cayó al octavo lugar por delante del también norteamericano Ben Shelton (4.050) y del kazajo Alexander Bublik (3.405), que completan el "top ten".

En el ranking femenino, en tanto, Sabalenka continúa al tope con 10.675 puntos, con los que antecede a la polaca Iga Swiatek (7.588) y a la kazaja Elena Rybakina (7.253).

La estadounidense Coco Gauff conservó el cuarto lugar con 6.803 puntos, siempre por delante de sus compatriotas Jessica Pegula (6.768), campeona del WTA 1000 de Dubai, y Amanda Anisimova (6.070).

La única jugadora en escalar una posición en el escalafón femenino fue la italiana Jasmine Paolini, que volvió al séptimo puesto con 4.047 puntos, con los que antecede a la juevenil rusa Mirra Andreeva (4.001), a la ucraniana Elina Svitolina (3.845) y a la canadiense Victoria Mboko (3.214), quienes completan el "top ten". (ANSA).