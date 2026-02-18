Tenis: Alcaraz y Sinner a cuartos de final en ATP 500 de Doha

Alcaraz se impuso con parciales de 6-2 y 7-5 ante el francés Valentin Royer (60) sobre el cemento del Khalifa International Tennis Complex de Doha, donde más temprano Sinner superó al australiano Alexei Popyrin (53) por 6-3 y 7-5 al cabo de 1 hora y 24 minutos de juego en su primera participación en este torneo.

El español enfrentará ahora al ruso Karen Khachanov (17), quien superó por 6-2, 4-6 y 6-4 al húngaro Marton Fucsovics (61), mientras que el italiano jugará contra el checo Jakub Mensik (16), quien venció por 6-3 y 6-2 al chino Zhang Zhizhen (319).

"Empecé muy bien el primer set, no tuve ningún problema en particular. En el segundo, él subió su nivel, mientras que yo perdí un poco de ritmo y confianza", explicó Sinner sobre el triunfo con el que selló su boleto para su primer duelo contra Mensik.

"Tuve que luchar, y él me ayudó con un par de errores en el 5-5.

Siempre hay que buscar maneras diferentes de ganar partidos", añadió el italiano, que ahora suma 50 victorias consecutivas contra rivales fuera del "Top 50".

"Respeto a todos, y contra todos, siempre intento mostrar mi mejor tenis. El ranking es sólo un número. Todos juegan con mucha intensidad, sobre todo cuando no tienen nada que perder.

En cualquier caso, estoy contento porque la temporada ha empezado bien, aunque todavía quedan un par de detalles por mejorar", completó Sinner.

A su vez, Bolelli y Vavassori avanzaron a semifinales del torneo de dobles del ATP 500 de Doha al superar al salvadoreño Marcelo Arévalo y al croata Mate Pavic por 7-6 (7/2), 3-6 y 10-7.

Los italianos, recientemente coronados bicampeones en Rotterdam, definirán su boleto a la final del certamen de Doha contra el ganador del duelo que Popyrin y el griego Stefanos Tsitsipas jugaban más tarde contra el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten.

En cambio, Italia lamentó la derrota por 6-4 y 6-1 que Jasmine Paolini y Sara Errani sufrieron ante la rusa Vera Zvonareva y la alemana Laura Siegemund en la primera ronda del torneo de Dubai, segundo certamen WTA 1000 de la temporada del circuito femenino. (ANSA).