Tenis: Alcaraz y Sinner, a la final en Cincinnati

Alcaraz, número 2 del mundo, se impuso con parciales de 6-4 y 6-3 ante Zverev (3), quien sufrió problemas físicos especialmente en el segundo set del partido disputado sobre el cemento de la ciudad estadounidense.

El español de 22 años buscará ahora ante Sinner (24), número 1 del mundo, su octavo título de un torneo Masters 1000, el primero en Cincinnati, torneo a cuya final arribó en la edición 2023, en la que perdió con el serbio Novak Djokovic (7).

La final de Cincinnati ofrecerá a Alcaraz una "revancha" contra Sinner, que lo venció en la definición de Wimbledon 2025, aunque el español había superado al italiano para coronarse esta temporada en el Masters 1000 de Roma y en Roland Garros.

"No veo la hora de volver a jugar contra Jannik. Cuando jugamos, ambos elevamos nuestro nivel al máximo y ofrecemos un espectáculo de tenis realmente hermoso. Estoy listo para repasar lo que no funcionó en el último partido e intentar hacerlo mejor el lunes", afirmó Alcaraz de cara a su decimocuarto duelo contra Sinner.

El español avanzó a su vigésima novena final en el circuito masculino (la novena en un torneo de Masters 1000, la séptima consecutiva), en el que suma 21 victorias y 7 derrotas.

"Estoy feliz de volver a jugar la final de este torneo. Mañana será un partido totalmente distinto a este. Veremos qué pasa", expresó a su vez Sinner tras superar a Atmane (136) por 7-6 (7/4) y 6-2 para avanzar a su octava definición de un Masters 1000.

Sinner buscará revalidar el cetro en Cincinnati para sumar su vigésimo primer título (tercero en una temporada en la que repitió en el Abierto de Australia) y llegar como campeón al US Open, último Grand Slam del año en el que también defenderá la corona. (ANSA).