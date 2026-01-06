Tenis: Argentina a cuartos de final de la United Cup

Francia inició con el pie derecho la serie disputada en Perth, pues Arthur Rinderknech, número 27 del mundo, venció por 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) y 7-5 a Flavio Cobolli (22), pero Jasmine Paolini (8) igualó transitoriamente el resultado al superar por 6-2 y 6-3 a Léolia Jeanjean (102).

El equipo "azzurro", que había perdido por 2-1 en el debut contra Suiza (ganador de la zona), se quedó sin chances de pasar de ronda pese a que Sara Errani y Andrea Vavassori superaron a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah y a Édouard Roger-Vasselin con parciales de 7-6 (8/6) y 7-6 (8/6) en el partido de dobles mixto.

Italia precisaba sellar una victoria por 3-0 en la serie disputada en el Rac Arena contra Francia para avanzar a cuartos de final como mejor segundo del Grupo C, un resultado que no se dio y terminó beneficiando a Argentina, que escoltó a Estados Unidos en el Grupo A, en el que España completó el podio tras haber perdido sus dos compromisos.

Estados Unidos, campeón defensor, enfrentará a Grecia (primero del Grupo E) en cuartos de final, instancia en la que Argentina se medirá con Suiza, mientras que Bélgica (B) jugará contra República Checa, escolta en el Grupo D de Australia, que espera al ganador del Grupo F, que se definirá mañana con el duelo entre Países Bajos y Polonia, que perdió la final de 2025.

Países Bajos debutó con una dolorosa derrota por 3-0 contra Alemania, que luego cayó por idéntico resultado contra Polonia, que apuesta por Hubert Hurkacz (83) y por Iga Swiatek (2) para tomarse una "revancha" de la decepción de la edición pasada de la United Cup. (ANSA).