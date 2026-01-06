Tenis: Argentina a cuartos de final de la United Cup
Italia se despidió en la fase de grupos
Francia inició con el pie derecho la serie disputada en Perth, pues Arthur Rinderknech, número 27 del mundo, venció por 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) y 7-5 a Flavio Cobolli (22), pero Jasmine Paolini (8) igualó transitoriamente el resultado al superar por 6-2 y 6-3 a Léolia Jeanjean (102).
El equipo "azzurro", que había perdido por 2-1 en el debut contra Suiza (ganador de la zona), se quedó sin chances de pasar de ronda pese a que Sara Errani y Andrea Vavassori superaron a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah y a Édouard Roger-Vasselin con parciales de 7-6 (8/6) y 7-6 (8/6) en el partido de dobles mixto.
Italia precisaba sellar una victoria por 3-0 en la serie disputada en el Rac Arena contra Francia para avanzar a cuartos de final como mejor segundo del Grupo C, un resultado que no se dio y terminó beneficiando a Argentina, que escoltó a Estados Unidos en el Grupo A, en el que España completó el podio tras haber perdido sus dos compromisos.
Estados Unidos, campeón defensor, enfrentará a Grecia (primero del Grupo E) en cuartos de final, instancia en la que Argentina se medirá con Suiza, mientras que Bélgica (B) jugará contra República Checa, escolta en el Grupo D de Australia, que espera al ganador del Grupo F, que se definirá mañana con el duelo entre Países Bajos y Polonia, que perdió la final de 2025.
Países Bajos debutó con una dolorosa derrota por 3-0 contra Alemania, que luego cayó por idéntico resultado contra Polonia, que apuesta por Hubert Hurkacz (83) y por Iga Swiatek (2) para tomarse una "revancha" de la decepción de la edición pasada de la United Cup. (ANSA).