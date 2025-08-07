Tenis: Arnaldi, debut y despedida

Arnaldi, que ocupa el cuadragésimo primer puesto del escalafón, fue derrotado con parciales de 6-7 (1/7), 6-3 y 6-4 y al cabo de casi tres horas por el francés Benjamin Bonzi (66).

El tenista galo impidió así un duelo en segunda ronda entre italianos, pues su próximo rival será Lorenzo Musetti (10), quien al igual que Sinner iniciará su camino en Cincinnati desde la segunda ronda.

"Es lindo volver a este lugar, aunque sobre esta superficie (dura) todavía no siento que pueda expresar mi mejor tenis, pero al haber jugado hace pocas semanas espero adaptarme lo más rápidamente posible", comentó Musetti, quien apuesta a "hacer un buen torneo donde nunca logré grandes resultados y prepararme bien para el US Open".

La última alusión apunta al último Grand Slam de la temporada, que se jugará a partir del 24 de agosto en Flushing Meadows y en el que también defenderá su corona Sinner.

El líder del ranking debutará en Cincinnati frente al colombiano Daniel Elahi Galán (134), quien accedió al cuadro principal desde la "qualy" y sorprendió al checo Vit Kopriva (80) al derrotarlo por 6-2 y 6-4 en una hora y 40 minutos.

Otro sudamericano que ganó en el estreno es el brasileño Joao Fonseca (49), quien se impuso por 4-6, 6-2 y 7-5 frente al chino Bu Yunchaokete (76) tras dos horas y 20 minutos de juego y chocará con el español Alejandro Davidovich Fokina (19).

Eliminados quedaron, en cambio, los chilenos Nicolás Jarry (100) y Alejandro Tabilo (104), al ser derrotados por el español Pedro Martínez (68), por 1-6, 6-4 y 6-3 en dos horas y 32 minutos, y por el ruso Roman Safiullin (82), con parciales de 6-3 y 6-3 en una hora y ocho minutos, respectivamente.

Martínez chocará en segunda ronda con el estadounidense Tommy Paul (4), mientras que Safiullin lo hará ante el danés Holger Rune (9). (ANSA).