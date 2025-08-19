LA NACION

Tenis: Arthur Fils anunció su ausencia en el US Open

El francés acusa una lesión en la espalda

"Tras una lesión que me mantuvo alejado de las canchas, las molestias que sentí al jugar, primero en Toronto y luego en Cincinnati, me llevaron a tomar la difícil pero razonable decisión de retirarme del US Open", explicó Fils en su cuenta de Instagram.

"Estoy trabajando duro cada día con mi equipo para volver a estar en plena forma y listo para el final de la temporada", añadió el francés, quien sufrió una fractura por estrés en la zona lumbar que lo obligó a retirarse en la segunda ronda de Roland Garros a finales de mayo.

Fils, de 21 años, regresó al circuito en el Masters 1000 de Toronto disputado a finales de julio y en el que perdió en tercera ronda, tras lo cual no se presentó en Cincinnati ni en Winston Salem. (ANSA).

