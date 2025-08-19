Tenis: Arthur Fils anunció su ausencia en el US Open
El francés acusa una lesión en la espalda
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
"Tras una lesión que me mantuvo alejado de las canchas, las molestias que sentí al jugar, primero en Toronto y luego en Cincinnati, me llevaron a tomar la difícil pero razonable decisión de retirarme del US Open", explicó Fils en su cuenta de Instagram.
"Estoy trabajando duro cada día con mi equipo para volver a estar en plena forma y listo para el final de la temporada", añadió el francés, quien sufrió una fractura por estrés en la zona lumbar que lo obligó a retirarse en la segunda ronda de Roland Garros a finales de mayo.
Fils, de 21 años, regresó al circuito en el Masters 1000 de Toronto disputado a finales de julio y en el que perdió en tercera ronda, tras lo cual no se presentó en Cincinnati ni en Winston Salem. (ANSA).
