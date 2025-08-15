Tenis: Atmane será rival de Sinner

La última "víctima ilustre" de Atmane, de 23 años y quien llegó a Ohio en el puesto 136 del ranking, fue el danés Holger Rune, noveno del escalafón, al que eliminó con un categórico marcador de 6-2 y 6-3 en apenas una hora y 13 minutos de juego.

"Todavía no lo puedo creer, no tengo palabras para describir lo que siento en este momento. Es una locura realmente haber accedido a las semifinales de un Masters 1000 y meterme entre los mejores 100 del circuito con una victoria como esta", confesó el vencedor.

"Esto representa, además, un importante ingreso de dinero para mí y me será muy útil para avanzar con mi carrera. Estoy muy emocionado por todo lo que estoy viviendo", completó Atmane, quien seguramente no imaginaba que iba a llegar tan lejos en Cincinnati, donde ahora buscará asestar el golpe de gracia frente al favorito.

El camino que inició con su victoria en sets corridos ante el japonés Yoshihito Nishioka (130) en primera ronda, continuó con triunfos ante el italiano Flavio Cobolli (22), el brasileño Joao Fonseca (52) en tercera ronda y el estadounidense Taylor Fritz (4) en octavos de final hasta llegar a Rune, otro top-ten que sucumbió frente al francés.

Hazañas que le permitieron una meteórica escalada en el ranking y hoy lo ubican en el sexagésimo noveno puesto, además de asegurarle ingresos por cerca de US$330.000 en premio, cifra que supera las ganancias acumuladas a lo largo de toda la temporada, según recuerda el sitio oficial de la ATP.

En diálogo con el mismo, Atmane confesó que su amor por el tenis no nació en una cancha, sino que se originó en los tiempos en los que dedicaba muchas horas de su vida a los videojuegos, situación que recordó con una sonrisa al confesar que su madre fue quien terció para que cambiase el "joystick" por la raqueta.

"Jugaba todos los días, hasta que un día vino mi madre y me dijo: Basta de videojuegos. Voy a comprarte una raqueta para que vayas al club.

Desde entonces, nunca he dejado de jugar a tenis", comentó el "Mago", tal como lo apodan sus colegas.

Sus únicos títulos los conquistó en torneos Challenger y ahora está a solo dos pasos de lograr una consagración inédita, aunque antes, claro, deberá superar al favorito Sinner en un duelo inédito y si consigue dar la mayor sorpresa de su carrera todavía le quedará un escollo más por superar.

Mientras tanto, el francés disfruta de su gran momento y espera por el duelo frente al italiano, quien acaba de extender su récord en canchas rápidas a 25 victorias consecutivas luego de vencer por primera vez al canadiense Auger-Aliassime (28), que lo había derrotado en los dos duelos previos que animaron, ambos en 2022 y ambos en octavos de final de un Masters 1000, en Madrid y en Cincinnati, mientras que el tercero que debieron jugar en cuartos del Masters 1000 madrileño el año pasado se frustró por lesión de Sinner.

La última derrota del italiano en canchas duras fue frente al español Carlos Alcaraz (2) en la final del ATP 500 de Pekín del año pasado, habiendo acumulado 30 victorias y apenas tres reveses en lo que va de la temporada, en la que repitió título en el Abierto de Australia y conquistó por primera vez la corona en Wimbledon.

En el cierre de la jornada del jueves, además, el estadounidense Ben Shelton (6), reciente campeón en el Masters 1000 de Toronto, superó al checo Jiri Lehecka (26) por 6-4 y 6-4 y atrapó el último pasaje a cuartos, instancia en la que lo espera el alemán Alexander Zverev (3).

De ese duelo saldrá el rival del vencedor del que animarán el español Carlos Alcaraz (2) y el ruso Andrey Rublev (11) por un pasaje a la definición.

Entre las damas, la primera clasificada a semifinales en el WTA 1000 de Cincinnati es la polaca Iga Swiatek (3), flamante campeona en Wimbledon, tras superar por 6-3 y 6-4 a la rusa Anna Kalinskaya (34), y ahora espera por la ganadora del duelo entre la bielorrusa Aryna Sabalenka (1), defensora del título, y la ucraniana Elena Rybakina (10).

Las otras dos semifinalistas surgirán de los partidos que jugarán la italiana Jasmine Paolini (5) ante la estadounidense Coco Gauff (2), campeona del torneo en 2023, y la rusa Veronika Kudermetova (36) frente a la francesa de origen moscovita Varvara Gracheva (103). (ANSA).