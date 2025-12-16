Tenis: ATP introduce norma para partidos con altas temperaturas

La ATP reveló la creación de un protocolo para condiciones de calor extremo, tras las críticas recibidas en algunos torneos durante la temporada 2025.

Una norma similar ya está en vigor en el circuito de la WTA.

Un comunicado emitido por la ATP refiere que "para reforzar la protección de los jugadores que compiten en condiciones extremas", un competidor podrá solicitar un descanso de 10 minutos durante el tercer set para refrescarse si el índice WBGT, que tiene en cuenta la temperatura, la humedad y el viento, alcanza 30,1 durante los dos primeros sets.

El texto agrega que el partido se suspenderá si este índice supera los 32,2 grados y enfatiza que la nueva regla busca "proteger la salud de los jugadores", pero también "mejorar las condiciones para los espectadores, árbitros, recogepelotas y el equipo organizador del torneo".

Hasta ahora, las decisiones sobre las condiciones climáticas, en particular el calor, eran responsabilidad del supervisor del torneo, en consulta con los equipos médicos y los organizadores locales.

La temporada 2026 de la ATP comenzará el 2 de enero del año próximo en Australia con la United Cup (certamen de selecciones), mientras que los primeros torneos individuales están programados tres días después en Brisbane (Australia) y Hong Kong. (ANSA).