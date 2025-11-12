Tenis.- Auger-Aliassime remonta a Shelton y sigue con vida en las Finales de la ATP

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El tenista canadiense Félix Auger-Aliassime se ha impuesto este miércoles en la segunda jornada de la fase de grupos de las Finales de la ATP de Turín, que se disputan en superficie dura y condiciones indoor, al estadounidense Ben Shelton (4-6, 7-6(7), 7-5), una victoria que le permite llegar al último partido del Grupo Bjorn Borg ante Alexander Zverev con opciones de clasificarse para semifinales.

Félix Auger-Aliassime sigue aspirando a meterse en las semifinales de las ATP Finals, después de remontar en un gran partido a Ben Shelton. El canadiense supo sobreponerse a un primer set irregular, en el que el estadounidense estuvo intratable con el saque, para dar la vuelta al partido gracias a un notable 'tie break' en el segundo y un solitario 'break' en el tercero.

Un partido que estuvo dominado por los servicios y en el que apenas se vieron alternativas al resto. Ambos tenistas estuvieron por encima del 70% de puntos ganados con su saque, aunque quebrarían en dos ocasiones, cada uno, el saque de su rival. Dos de ellas serían clave, la primera para que Shelton se llevara la primera manga, y otra para que Auger-Aliassime cerrara el partido y sellara su victoria.

El duelo arrancó con un Shelton certero en el saque y sólido desde fondo de pista --sólo cinco errores no forzados--. Y ese puntito más de determinación que su rival le sirvió para romper, en su primera oportunidad, el saque de Auger-Aliassime y colocarse con 4-1 de ventaja en el marcador. Sin embargo, las dudas de Shelton cuando servía para cerrar el parcial permitieron al canadiense recuperar el 'break', aunque, de nuevo, con 5-4 a su favor, volvería a romper para cerrar el set.

La segunda rotura y la perdida de la primera manga hicieron daño a nivel mental a Auger-Aliassime, pero su altísimo nivel con el saque --85% de primeros saques-- le permitió mantenerse en el partido a la vez que recuperaba la confianza en su juego. Y con ambos sin conceder al resto, el segundo set se vio abocado al 'tie break'. Ahí, el de Montreal tomó la delantera desde el principio y, pese a desaprovechar las tres primeras oportunidades, mandaría el partido al tercer parcial.

Un set decisivo que continuó la tónica del anterior, con los servicios dominando. Pero cuando todo parecía estar predestinado a decidirse en una nueva muerte súbita, con 6-5 favorable a Auger-Aliassime y Shelton al saque, llegaría la rotura del canadiense, no sin antes ver como el de Atlanta salvaba a base de saquetazos las dos primeras bolas de partido.

Así, la victoria deja a Félix Auger-Aliassime muy vivo en el torneo, ya que un triunfo ante Alexander Zverev en la última jornada le aseguraría, prácticamente, un puesto en semifinales. Por su parte, Shelton tendrá que esperar el resultado del partido entre Sinner y el alemán de esta noche para saber si mantiene opciones de seguir vivo en el torneo.