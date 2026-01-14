Tenis: avanzan Darderi y Cocciaretto

Darderi, nacido en Argentina y vigesimocuarto del ranking, se impuso por 1-6, 7-5 y 6-3 frente al sudamericano, octuagésimo primero del escalafón, y chocará por el pasaje a semifinales con el estadounidense Marcos Giron, sexagésimo del mundo.

"Fue un partido realmente difícil. Era el primero del año para mí y el primer set resultó muy complicado. Me sentía tenso, pero haber remontado en el segundo set fue clave y me permitió soltarme y jugar mejor", resumió Darderi, que necesitó una hora y 48 minutos para atrapar el boleto a cuartos.

Más sencillo le resultó a Giron superar a su compatriota Alex Michelsen (37) por 6-4 y 6-4 al cabo de una hora y 27 minutos, en una jornada en la que el estadounidense Ben Shelton (8) superó por 7-5 y 6-4 al argentino Francisco Comesaña (68).

Argentino será también su próximo rival: Sebastián Báez (39), vencedor del estadounidense Jenson Brooksby (48) por 7-5 y 6-0.

El ganador de este partido se medirá en semifinales con el vencedor de Darderi-Giron.

Por la otra llave chocarán el checo Jakub Mensik (18) y el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63) y el ganador enfrentará al vencedor del duelo que animarán el estadounidense Eliot Spizzirri (89) y el húngaro Fabian Marozsan (52).

En Hobart, Cocciaretto (80), finalista en 2023 que inició esta edición desde la "qualy", también cedió el primer set ante la estadounidense Ann Li (38), al caer por 6-1, pero se recuperó a tiempo y remontó el partido con parciales de 7-5 y 7-5 para cerrarlo en dos horas y 11 minutos.

La próxima rival de la italiana por un lugar en las semifinales será la húngara Anna Bondar (75), que superó a la alemana Tatiana Maria por 7-6 (9/7) y 7-5.

Eliminada tras caer por 6-1 y 6-2 frente a la estadounidense Iva Jovic quedó la mexicana Renata Zarazúa (84), quien había encendido alarmas el exhibir en las redes imágenes de las quemaduras que sufrió en su espalda después de batallar por casi tres horas con la también estadounidense Baptiste Hailey en la ronda previa. (ANSA).