Tenis: avanzan Sinner y Paolini

Sinner, su escolta en el ranking ATP, ganó casi sin despeinarse en el estreno al superar por 6-1 y 6-1 al checo Dalibor Svrcina tras una hora y cinco minutos, victoria tras la cual afirmó: "Tengo la sensación de haber comenzado muy bien y eso me da confianza para seguir adelante".

"Nunca nos habíamos enfrentado y necesité un poco de tiempo para comprender su juego", destacó el italiano, al reconocer que su rival tiene "un tenis muy sólido y sabe moverse bien en la cancha, por lo que traté de presionarlo con el servicio, que funcionó como esperaba y ese es el aspecto más positivo".

"Estoy bien mentalmente, me siento tranquilo y relajado, además de contento porque logré jugar en buen nivel y porque estoy trabajando para ser más fuerte", completó Sinner, que chocará por el pasaje a octavos con el canadiense Denis Shapovalov, vencedor por 6-3, 2-6 y 7-6 (7/5) del argentino Tomás Martín Etcheverry, flamante campeón del ATP 500 de Río de Janeiro.

"Jugamos por última vez en el US Open (lo superó en cuatro sets el año pasado, Ndr) y fue un partido realmente difícil. El próximo seguramente lo será también", destacó Sinner, que había perdido su primer enfrentamiento con el canadiense al cabo de cinco sets en el Abierto de Australia de 2021, torneo en el que el italiano defendía este año la corona conquistada en las anteriores dos ediciones y que hoy luce Alcaraz.

Por la misma llave en Indian Wells avanzó a tercera ronda el estadounidense Tommy Paul, al derrotar por 6-1 y 6-2 al belga Zizou Bergs, tras lo cual espera ahora por el ganador del duelo entre el ruso Karen Khachanov y el brasileño Joao Fonseca.

El estadounidense Frances Tiafoe, que superó por 6-4 y 6-2 a su compatriota Jenson Brooksby, será el rival del italiano Flavio Cobolli (15), que en la víspera atrapó su pasaje a tercera ronda derrotando por 3-6, 6-3 y 6-4 al serbio Miomir Kecmanovic.

Hoy, además de Alcaraz, hacían su presentación en el torneo el eterno serbio Novak Djokovic, tercero del ranking, frente al polaco Kamil Majchrzak, y el británico Jack Draper, defensor del título y decimocuarto del ranking, ante el español Roberto Bautista Agut.

En el WTA 1000, Paolini, séptima del ranking femenino, logró remontar su duelo en el estreno (avanzó a octavos junto con Sara Errani en el torneo de dobles) ante la rusa-austríaca Anastasia Potapova por 6-7 (5/7), 6-2 y 6-3 tras dos horas y media de juego, gracias a la solidez de su servicio (conectó cinco aces y cometió sólo una doble falta).

La croata-australiana Ajla Tomljanovic, que se impuso por 6-3 y 6-2 ante la china Wang Xiyu, será la próxima rival de la tenista "azzurra", que la derrotó en el único partido previo cuando chocaron el año pasado en Roland Garros, por la misma llave por la que festejó en el estreno la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La número uno del mundo, finalista en la pasada edición y en 2023 en Indian Wells, superó por 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume en el estreno y enfrentará a la rumana Jaqueline Cristian, que se impuso por 0-6, 6-2 y 7-5 ante la australiana Maya Joint.

"Estoy muy contenta con la victoria. Estuve bien con mi servicio y también me siento conforme por como respondí desde el fondo de la cancha", señaló Sabalenka, que volvió al ruedo tras su derrota en la final del Abierto de Australia frente a la kazaja Elena Rybakina, tercera del escalafón. (ANSA).