Tenis.- Badosa sale del Top-10 y Bouzas alcanza su mejor puesto en el ranking WTA

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

La tenista española Paula Badosa ha caído este lunes al 12º puesto de la clasificación WTA después de perderse por lesión los dos últimos torneos del circuito, mientras que la gallega Jessica Bouzas, que alcanzó ronda de cuartos de final en un WTA 1000 por primera vez en su carrera en Toronto, consigue la posición más alta de su carrera y se sitúa 42ª.

Paula Badosa, que no ha podido disputar ningún partido tras Wimbledon a causa de una lesión de espalda, cae del Top-10 del ranking WTA y se coloca como 12ª tenista del mundo, bajando dos puestos. Por su parte, Jessica Bouzas, que firmó su mejor actuación en un torneo de categoría WTA 1000 en Toronto, donde disputó los cuartos de final, alcanza la mejor posición de su carrera en el ránking (42) y se afianza entre las 50 mejores raquetas del circuito.

Un ranking en el que Aryna Sabalenka continúa dominando con más de 4000 puntos de diferencia respecto a la estadounidense Coco Gauff, que sigue segunda seguida de la polaca Iga Swiatek. Además, la verdugo de Bouzas en Toronto y posterior campeona, la canadiense de 18 años Victoria Mboko, protagoniza el mayor ascenso en puesto de la semana avanzando 61 posiciones y entra en un Top-25 al que también regresa la japonesa Naomi Osaka.