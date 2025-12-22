Tenis: Berrettini es mi hermano mayor, Cobolli

"Matteo y yo crecimos juntos, mi papá era su entrenador. Es como un hermano mayor para mí, siempre he podido contar con él", afirmó Cobolli sobre Berrettini al presentarse en el programa "Che Tempo che Fa" de la TV italiana.

Cobolli y Berrettini integraron con Lorenzo Sonego (39) y con los doblistas Simone Bolelli (13) y Andrea Vavassori (14) el equipo italiano que con la capitanía de Filippo Volandri ganó su cuarto título histórico de la Copa Davis.

Justamente Volandri acompañó a Cobolli en el estudio del programa de TV, adonde llevaron también el trofeo de la Copa Davis que Italia ganó al superar en la final a España pese a las ausencias de Jannik Sinner (2) y de Lorenzo Musetti (8).

"Si ganamos, también fue gracias al apoyo de Sinner y Musetti", aseguró Cobolli, quien mostró el tatuaje de la Copa Davis que se hizo en la pierna izquierda luego de su destacada actuación en la fase final del torneo disputada en Bolonia.

Cobolli, de 23 años, también contó sus sensaciones sobre la experiencia de tener a su padre como entrenador: "discutimos a menudo, pero por desgracia siempre tiene razón", bromeó.

"Es una relación difícil, pero estamos trabajando en ello", aseguró Cobolli, quien también reveló que heredó de su padre su fanatismo por la Roma, que marcha en el cuarto puesto de la Serie A.

"Cuando nací, mi papá vino al hospital con la camiseta de Francesco Totti", relató Cobolli en alusión al ex capitán del equipo "giallorosso", que también fue campeón mundial con Italia en Alemania 2006. (ANSA).