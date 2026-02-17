Tenis: Berrettini ganó en el estreno

Su próximo rival será el serbio Dusan Lajovic (129), que superó al Daniel Altmaier (54) por 6-4 y 7-6 (9/7) en la víspera tras poco más de dos horas.

Otro duelo ítalo-chileno lo animarán en segunda ronda el "azzurro" Francesco Passaro (163), que superó por 6-3 y 6-4 al croata Dino Prizmic (122) y el sudamericano Alejandro Tabilo, que se impuso por doble 6-3 ante el estadounidense Emilio Nava (76).

Los argentinos Tomás Martín Etcheverry (51) y Román Andrés Burruchaga (102) también se instalaron en segunda ronda al derrotar por 3-6, 6-3 y 6-4 y por 6-3 y 6-4, respectivamente, a sus compatriotas Francisco Comesaña (63) y Camilo Ugo Carabelli (46).

Etcheverry espera por el vencedor del duelo que animaban el brasileño Luis Augusto Queiroz Miguel, que llegó procedente de la "qualy" y el lituano Vilius Gaubas (126), mientras que Burruchaga se medirá con el checo Vit Kopriva (87), vencedor por 6-2 y 7-6 (7/5) del brasileño Gustavo Heide (258).

El alemán Yannick Hanfmann (90) se impuso por 7-6 (7/3) y 6-4 ante el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (207) y aguarda por el vencedor del choque entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo (78) y el italiano Luciano Darderi (21).

El también argentino Francisco Cerúndolo (19), flamante campeón del ATP 250 de Buenos Aires (le ganó la final a Darderi), se medía con su compatriota Mariano Navone (74), duelo por cuyo vencedor espera el argentino Thiago Agustin Tirante (92), que superó por 7-5 y 6-3 al chileno Cristian Garín (89).

Otro agentino, Sebastián Báez ( ) campeón de las pasadas dos ediciones del torneo que en 2022 consagró al español Carlos Alcaraz (1), debutaba frente al portugués Jaime Faria (147), duelo cuyo ganador enfrentará en segunda ronda al vencedor del que animaban el bosnio Damir Dzumhur (62) y el español Pedro Martínez (101). (ANSA).