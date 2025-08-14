Tenis: Berrettini se baja del US Open

La ausencia de Berrettini, de 29 años y quincuagésimo noveno del ranking ATP, fue confirmada por los organizadores del torneo, en el que también faltarán el búlgaro Grigor Dimitrov y el polaco Hubert Hurkacz.

En el caso del italiano se trata del quinto certamen del que decidió desertar desde que quedó eliminado en el estreno en Wimbledon, a fines de junio, donde regresó al circuito recuperado de una lesión en el abdomen.

Después de aquella participación, Berrettini decidió no disputar los ATP 250 de Gstaad y Kitzbuhel, así como tampoco los Masters 1000 de Toronto y de Cincinnati, actualmente en juego pensando en recuperarse por completo para el US Open, del que fue semifinalista en 2019 en su mejor participación.

Él mismo lo anticipaba cuando el 31 de julio publicó una fotografía en las redes sociales que lo mostraba junto a Sinner y que acompañó con un mensaje que decía: "Step by step with the best (Paso a paso con el mejor, Ndr) durante un entrenamiento compartido en Mónaco.

Tras aquella eliminación en Wimbledon, Berrettini generó algunas dudas sobre su futuro al reconocer que sintió que le faltó ese fuego sagrado que lo caracterizó a lo largo de su carrera y que llegó a preguntarse si valía la pena seguir porque se sentía cansado de que todo se le hiciera cuesta arriba".

"Necesito tomarme un par de días para reflexionar sobre mi futuro porque estar en una cancha así no es lo que quiero", decía por entonces. (ANSA).