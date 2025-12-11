Tenis: B.J. King contra reedición de "Batalla de los sexos"

"Nuestra batalla de los sexos tuvo un valor social, en cambio, esta no", comentó la ex tenista de 82 años que fue estandarte y símbolo en la lucha por la paridad de género salarial en este deporte y que justamente perseguía ese objetivo cuando a los 29 años enfrentó a Giggs, que por entonces tenía 55, y lo superó por 6-4, 6-3 y 6-3.

En el choque entre dos ex número uno del mundo, King se llevó un premio de US$100.000, pero por sobre todo el reconocimiento incluso de quienes ponían en duda la capacidad de las mujeres de jugar al mismo nivel que los varones, como solía asegurar Giggs antes de sufrir su categórica derrota a la vista de 90 millones de espectadores en todo el mundo.

Fue un triunfo no solo de la ganadora de 12 títulos individuales en Grand Slams, seis de ellos en Wimbledon y cuatro en el US Open, torneo que amenazó con boicotear en 1973 si las tenistas participantes no cobraban un premio similar al de los hombres, convirtiéndolo en el primero en ese rubro en equiparar las retribuciones en ambas ramas.

Ahora, la "Batalla de los sexos" se repite y enfrenta Sabalenka, de 27 años y actual número uno del mundo, con Kyrgios, de 30 años, pero el contexto poco tiene que ver con el de aquel legendario duelo: "La única semejanza es que jugará un chico contra una chica. Solamente eso", afirmó King.

"El desafío con Giggs apuntaba a un cambio social y cultural en tiempos de grandes cambios. Era un desafío político y sabía que ganándole los cambios llegarían. Esto es otra cosa", reiteró la ex campeona estadounidense, aún cuando auguró que "sea un gran partido", así como "un triunfo de Sabalenka", quien al aludir al duelo con Kyrgios, en cambio, destacó que la idea "es divertirse y jugar un tenis de alto nivel". (ANSA).