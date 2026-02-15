Tenis: Bolelli-Vavassori campeones en Rotterdam

Vavassori y Bolelli, cabezas de serie número 4, celebraron la conquista de su primer título de 2026 al confirmar su coronación del año pasado con su triunfo con parciales de 6-3 y 6-4 ante Jebens y Ho.

"Es maravilloso ganar dos títulos seguidos aquí. El público estuvo maravilloso, incluyendo a algunos italianos", declaró Bolelli, quien ya ganó ocho títulos con Vavassori, tres en 2024 y cuatro en 2025.

"Se trata de compartir las victorias, pero también las derrotas.

Fue realmente agradable poder jugar en la Pista Central varias veces: este torneo mejora cada año, y sin duda volveremos en 2027", prometió Bolelli durante la ceremonia de premiación.

