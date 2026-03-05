Tenis: Cancelan torneos en Turquía

Lo confirmó la Federación turca al anunciar que la decisión fue adoptada en la víspera por la ITF, entidad responsable de la organización de las competencias internacionales, después de que un misil que iba dirigido a Turquía fue interceptado por el sistema de defensa de la OTAN.

"Los torneos ITF W15 e ITF M15 de Antalya que debían celebrarse a partir del 2 de marzo fueron cancelados debido a la sitación en Medio Oriente", explicó la federación turca en un comunicado, confirmando también que fueron suspendidos los certámenes del World Tennis Tour previstos para las próximas tres semanas en esa ciudad ubicada frente a las costas del Mediterráneo. (ANSA).