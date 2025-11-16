Tenis.- Carlos Alcaraz: "Es una temporada brillante, he crecido como persona y como jugador"

MADRID, 16 Nov. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz dio mérito a Jannik Sinner por su victoria este domingo en la final de la Copa de Maestros, las Finales ATP, y valoró como "brillante" una temporada en la que todavía le queda la Copa Davis, pendiente del contratiempo físico que sufrió durante el primer set contra el italiano.

"Ha sido un gran año para Jannik y ahora toca descansar. Espero que estés listo para el año que viene porque yo también lo estaré. Ojalá podamos jugar más finales juntos", le dijo a su amigo y rival después el encuentro en Turín, agradeciendo también el "respeto" del público italiano, aunque sin duda estuvo con Sinner.

El español no aprovechó una bola de set en el primer parcial y, en el segundo, fue 'break' arriba pero no pudo con un Sinner que volvió a ser 'Maestro' como el año pasado y encadenó 31 victorias en 'indoor'.

"Al principio del partido pensé que podía ganarle, que podía competir contra él aquí", afirmó en declaraciones que recoge la web oficial de la ATP.

"No me sorprendió en absoluto estar tan cerca. Estoy muy contento con mi juego. Estoy seguro de que mi nivel en pista cubierta seguirá mejorando. Lo he dicho muchas veces, Sinner siempre vuelve más fuerte de las derrotas. Siempre aprende de ellas. Una vez más, lo ha demostrado. Sobre todo con el saque, metiendo mucha presión. Es muy difícil jugar contra él", añadió.

Además, Alcaraz apuntó que viajará a Bolonia este lunes con intención de ayudar a España a conquistar la Copa Davis, a pesar de que en el primer set tuvo un problema en los isquiotibiales de la pierna derecha. "Sentí una molestia. No me afectó demasiado. Podía correr, pero tenía esos pensamientos en la cabeza, aunque pude jugar bien. No perdí por eso", confesó.

"No cambié el plan por la lesión. Lo cambié porque sentí que tenía que hacer algo diferente. Intento ser lo más agresivo posible en cada partido, pero especialmente creo que aún más contra Jannik. Siempre que puedo, intento ir hacia adelante", añadió.

Además, el tenista murciano fue preguntado por su temporada, con ocho títulos, entre ellos dos 'Grand Slams', y número uno al final de año. "Es una temporada brillante, no perfecta, pero genial. Disfruté de momentos increíbles, ocho títulos, once finales, pero para mí lo más importante es cómo crecí como persona y como jugador", terminó.