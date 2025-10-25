Tenis.- Carlos Alcaraz: "He querido mostrar más atención a esta parte del año"

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz explicó su intención esta temporada de llegar preparado físicamente al último tramo, pensando en su asalto al torneo de París-Bercy, último ATP Masters 1000 del año, motivo por el que no estuvo en Shanghái y llegará a la capital francesa tras un parón de tres semanas.

"Obviamente, no quería retirarme de Shanghái. Es un torneo muy importante para mí y para los jugadores. Pero tenía que recuperarme físicamente y creo que no estaba listo para jugar otro torneo consecutivo. Así que preferí volver a casa, recuperarme del tobillo e intentar estar en buena forma para esta época del año", dijo en la rueda de prensa previa al torneo parisino.

El murciano, que sí estuvo en el 'Six Kings Slam' saudí la semana pasada, explicó que la experiencia de los últimos años lo llevó a dosificar el calendario en un tramo final de campaña que también apunta a las Finales ATP y la Copa Davis con España.

"Creo que el año pasado, o hace dos años, vi que no llegaba fresco a esta época del año. Así que quería centrarme más en eso: en estar en buena forma, en entrenar bien y en venir aquí pensando que podía lograr un buen resultado. Ahora mismo, físicamente me siento bien. Simplemente entrené bien, golpeando la pelota muy bien", afirmó en declaraciones que recoge la web de la ATP.

Por otro lado, Alcaraz, que llegó a cuartos de final de París-Bercy como mejor resultado en 2022, defendió su capacidad de jugar bien en pista cerrada, tras ganar este año su primer título en estas condiciones en Róterdam.

"No diría que soy malo jugando en pista cubierta. Creo que otros jugadores son mejores que yo", dijo.

"Me veo entrenando y jugando partidos en los que puedo jugar muy bien. Pero, obviamente, he jugado algunos partidos contra jugadores que juegan mucho mejor en pista cubierta que yo. Así que tengo que estar preparado para eso, pero creo que podré jugar bien en pista cubierta", terminó.