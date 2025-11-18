Tenis.- Carlos Alcaraz jugará la Laver Cup 2026 en Londres

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press)

El tenista español Carlos Alcaraz confirmó este martes que jugará la novena edición de la Laver Cup, que se disputará en el O2 de Londres del 25 al 27 de septiembre de 2026, según anunció la competición en un comunicado.

Además, también se confirmó la presencia del estadounidense Taylor Fritz, número seis del mundo. La pareja regresa a la competición tras la edición en San Francisco, donde el Equipo del Mundo se impuso por 15-9 al Equipo de Europa y se alzó con su tercer título, el primero bajo la capitanía de Andre Agassi.

En Berlín, en la edición de 2024, Alcaraz se impuso en el duodécimo partido para asegurar el título para el Equipo de Europa, mientras que el año pasado Fritz respondió con su primera victoria sobre el español antes de conseguir la victoria para el Equipo del Mundo ante Alexander Zverev.

La edición de 2026 marcará el regreso de la Laver Cup a Londres, concretamente al O2, donde en 2022 Roger Federer puso fin a su carrera tenística ante un público londinense abarrotado, y junto a sus rivales de siempre Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

"Jugar en el O2 de Londres va a ser increíble", declaró Alcaraz. "Tener la oportunidad de estar en un equipo con jugadores con los que normalmente estoy luchando durante el año es realmente único y lo que me hace seguir queriendo jugar la Laver Cup cada año. Espero que el público nos apoye y estoy muy motivado para ayudar al Equipo Europa a volver a ganar la Laver Cup", agregó antes de la que será su tercera participación en el torneo.

Fritz, por su parte, reconoció que la Laver Cup "es una semana muy emocionante". "Me encanta el ambiente de equipo, la energía que se respira jugando estos partidos, cuando te juegas algo más que a ti mismo es increíble. Estoy emocionado por pasar otra semana con el Equipo Mundial y estaremos allí con el objetivo de ganar", aseguró.