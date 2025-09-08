Tenis: Carlos Alcaraz recupera el número uno del ranking ATP tras su victoria sobre Sinner en la final del US Open

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz recuperó el número uno del ranking ATP tras su victoria en la final del US Open, su sexto 'Grand Slam', sobre el italiano Jannik Sinner, en lo más alto de la clasificación desde el mes de junio del año pasado.

Después de 65 semanas con el italiano al frente del ranking mundial, Alcaraz vuelve a ser el número uno al conquistar su segundo US Open y el sexto 'grande' de su palmarés, ganando a Sinner en cuatro sets (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4) en la final del torneo disputado en Nueva York.

Así, el murciano posee ahora 11.540 puntos en lo más alto del ranking, con 61 victorias en 2025 y siete títulos. Y el de San Cándido Baja un puesto, hasta el segundo, con 10.780 puntos, es decir, a una distancia de 760 unidades del español.

Además, dentro del 'top 10', el serbio Novak Djokovic, que cayó en las semifinales del US Open ante Alcaraz, asciende tres puestos hasta el cuarto. El estadounidense Taylor Fritz cae hasta el quinto lugar y el británico Jack Draper, lesionado, baja hasta el séptimo.

El ruso Karen Khachanov cierra la relación de los 10 mejores tenistas del mundo.

En cuanto a los españoles, Alejandro Davidovich baja dos posiciones para cerrar el 'top 20' y Jaume Munar representa la mayor subida de un tenista de la 'Armada' dentro del 'top 100', ascendiendo siete puestos hasta el 37º lugar tras alcanzar los octavos de final de un 'Grand Slam' por primera vez en su carrera.

Mientras, en el ranking WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka (11.225) mantiene la distancia en el número uno con la polaca Iga Swiatek (7933) tras ganar el US Open. Y la subcampeona en Nueva York, la estadounidense Amanda Anisimova, asciende cinco lugares para colocarse cuarta.

La española Paula Badosa bajó cuatro puestos más en el ranking, después de no competir en el 'Grand Slam' neoyorkino por lesión y no poder defender los puntos logrados el año pasado, cuando alcanzó los cuartos de final.

Así, cierra ahora el 'top 20' de la clasificación.

Además, la también tenista nacional Cristina Bucsa asciende 33 posiciones y ya es 62ª tras alcanzar los octavos de final, mientras que la segunda española con mejor ranking es Jessica Bouzas (50), a pesar de caer una decena de puestos al no poder avanzar ninguna ronda en el US Open.