Tenis: Carlos Alcaraz: "Sé que Sinner va a cambiar algo en su juego y tengo que estar preparado"

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz comentó este miércoles que sabe que el tenista italiano Jannik Sinner, su actual principal rival, "va a cambiar algo en su juego" de cara a la siguiente vez que se enfrenten porque es algo que él también hizo, y que espera "estar concentrado y preparado" para contrarrestarlos.

"Sé que Sinner va a cambiar algo en su juego con respecto al último partido. Es lo mismo que hice cuando perdí contra él un par de veces, intenté ser mejor jugador. La próxima vez que me enfrente a él, espero que haga lo mismo y cambie algunas cosas para estar listo, y yo tengo que estar concentrado y preparado para los cambios", afirmó Alcaraz en la rueda de prensa previa a su participación en el torneo de Tokio donde debutará este jueves ante el argentino Sebastián Báez.

El murciano no duda de que el de San Candido está trabajando "para mejorar su tenis" después de lo sucedido en la final del Abierto de los Estados Unidos donde no encontró argumentos, salvo en el segundo set, ante el de El Palmar. "Veremos en el futuro cuántas veces jugaré contra él y en qué circunstancias", agregó en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

Sobre ser el mejor jugador de la historia, el actual número uno del mundo explicó que no es algo que tenga en mente. "Siempre digo que mi objetivo en el tenis es intentar estar al mismo nivel que las leyendas o los mejores jugadores de la historia, pero no es algo en lo que esté pensando ahora mismo. Ya he logrado grandes cosas con tan solo 22 años", señaló.

"No sé en el futuro cuántas cosas ni cuántos torneos voy a lograr, así que creo que es algo que tengo que cuidar a diario, los detalles de todo, entrenar bien y ya veremos en el futuro. Intento ser el mejor jugador y la mejor persona posible cada día, eso es todo en lo que pienso ahora mismo", zanjó el ganador de seis 'Grand Slam'.

Un Alcaraz que destacó el nivel del torneo de Tokio. "Solo quería venir aquí, jugar un gran tenis, rendir bien e intentar ganar el trofeo. Por eso estoy aquí, simplemente para sentirme bien en la cancha, dándome la oportunidad de ganar el trofeo y poner mi nombre junto a los campeones anteriores, con quienes sé que es un honor estar", recalcó.

CADA VEZ QUE JUEGO CON SINNER ME AYUDA A MEJORAR Y SUBIR MI NIVEL

Por su parte, en una entrevista a 'Tennis Chanel', el español afirmó que "no es un alivio" que Sinner no esté en el torneo de Tokio porque le encanta jugar contra él. "Creo que cada vez que jugamos, me ayuda a mejorar y a subir mi nivel. Estoy aquí porque quería jugar en un lugar diferente y en un estadio diferente, donde nunca había jugado", apuntó.

Además, confesó que es "genial volver a ser el número uno" y que es algo que intentó desde el principio de año. "Era un objetivo. Poder recuperarlo fue una gran sensación y es genial estar en el torneo como número uno. Así que intentaré mantenerlo", concluyó.