Tenis. Carlos Alcaraz se sobrepone a sí mismo y arranca con victoria en las Finales ATP

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -

El tenista Carlos Alcaraz ha batido este domingo por 7-6(5) y 6-2 al australiano Alex de Miñaur en su primer encuentro del torneo individual en las Finales ATP, que se están disputando en Turín (Italia), sobreponiéndose el español a sí mismo a un enfado en el primer set.

Tras un espectáculo de luces y música en el Inalpi Arena, su pista dura acaparó el protagonismo y Alcaraz empezó concentrado. Aunque sufrió un pelín con sus dos primeros turnos de saque, el murciano se alejó en el marcador con un 'break' en blanco en el cuarto juego (3-1).

Consolidó esa rotura de inmediato, pero el actual número 2 del mundo flojeó desde entonces con sus 'drives' y entró en un bucle de estado de ánimo. Luego falló una dejada marca de la casa e igualmente le costaron un par de reveses, viendo cómo su oponente recuperaba terreno (4-4).

De Miñaur aguantó en cada envite del jugador del Palmar y forzó una muerte súbita donde incluso llegó a ir 1-3 y 3-5 arriba. Alcaraz daba muestras de amargura en vez de sonrisas, habitual en él, pero en tiempo récord volteó el escenario y encadenó cuatro puntos, puntazos un par.

Ese 7-5 del 'tie-break' generó una inercia favorable al murciano, que en el inicio del segundo set lució un catálogo más variado de golpes. El 'aussie' respondió rápido de piernas, pero el intercambio de roturas dejó a Alcaraz con ventaja y lo aprovechó consolidándola en blanco (3-1).

Entonces olió sangre un Alcaraz que se colocó 15-40 en el siguiente juego y fue letal con esa bola de quiebre, allanándose el camino (5-1) de un partido que media hora antes parecía embarrado. Con un revés cruzado, el tenista palmareño selló su victoria después de 100 minutos y se situó como líder provisional dentro del Grupo Jimmy Connors.