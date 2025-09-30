LA NACION

Tenis.- Carlos Alcaraz: "Sin duda, es mi mejor temporada, demuestra lo duro que he trabajado"

Tenis. Carlos Alcaraz: "Sin duda, es mi mejor temporada, demuestra lo duro que he trabajado"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tenis.- Carlos Alcaraz: "Sin duda, es mi mejor temporada, demuestra lo duro que he trabajado"
Tenis.- Carlos Alcaraz: "Sin duda, es mi mejor temporada, demuestra lo duro que he trabajado"Manu Fernández - AP

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció este martes que, "sin duda", la de 2025 está siendo su "mejor temporada" y que demuestra "lo duro" que ha trabajado para recuperarse de un mal comienzo, y aseguró que estaba "muy contento" con el nivel que había ofrecido en todas las facetas de su tenis en el torneo de Tokio.

"Sin duda, esta es mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales, eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis objetivos", señaló Alcaraz tras su victoria en la final de la cita japonesa ante el estadounidense Taylor Fritz en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

El actual número uno del mundo no olvida que no empezó "el año muy bien, con dificultades emocionales". "Así que estoy muy orgulloso de mí mismo y de todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí", añadió el ganador de seis 'Grand Slams'.

Este ha disfrutado "cada segundo" de su primera vez en el torneo de Tokio. "Excepto los cinco minutos que estuve en la pista después de lesionarme el tobillo", bromeó Alcaraz. "Estoy muy contento con el nivel que jugué, con todo. Empecé la semana mal con el tobillo y la forma en que me recuperé, me alegra muchísimo", sentenció el de El Palmar.

LA NACION
Más leídas
  1. Martín Fierro: del encuentro de dos "enemigos" íntimos sobre el escenario a la sorpresa del Oro
    1

    Martín Fierro 2025: así fue la ceremonia que coronó a Santiago del Moro con el gran premio de la noche

  2. Un investigador del Conicet trabaja en una solución energética de alto impacto
    2

    Con turbinas especiales: un investigador del Conicet trabaja en una solución energética de alto impacto

  3. Las calles con las arboledas más lindas de Buenos Aires
    3

    Las calles con arboledas más lindas de Buenos Aires

  4. Las marcas que traerá al país el empresario ícono de los 90
    4

    Manuel Antelo: “No podemos ser tan ingratos de no reconocer el cambio”

Cargando banners ...