Tenis: Carlos Alcaraz sube el nivel ante Nardi y se mete en los cuartos de Cincinnati

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este miércoles en los cuartos de final del torneo de Cincinnati, de categoría Master 1000 y que se disputa sobre superficie dura, tras derrotar con solvencia, en su mejor partido en el torneo hasta el momento, al italiano Luca Nardi en dos sets (6-1, 6-4) en una hora y 22 minutos de juego.

Carlos Alcaraz ya está entre los ocho mejores tenistas del Master 1000 de Cincinnati. El murciano se impuso en su duelo de octavos de final al italiano Luca Nardi, número 98 del ranking ATP, en un partido solvente en el que firmó sus mejores momentos de tenis desde que comenzara el torneo. Alcaraz estuvo especialmente sólido en la primera manga y tuvo capacidad de reacción para remontar en la segunda, para finiquitar el partido por la vía rápida.

La puesta en escena del tenista de El Palmar en el partido fue inmejorable. Alcaraz se mostró muy superior a Nardi desde el inicio, y consiguió poner tierra de por medio adjudicándose los tres primeros juegos del partido, consiguiendo quebrar el primer turno de saque italiano. Una ventaja en el marcador que aumentaría con otro 'break' para el definitivo 6-1 en menos de 30 minutos de juego.

Todo ello mostrando su mejor tenis desde que regresara a las pistas tras caer en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner. Y es que, en la primera manga, Alcaraz se apoyó en un gran saque --sólo perdió dos puntos con el servicio-- y la solidez desde fondo de pista --cuatro errores no forzados-- para poner tierra de por medio con un Nardi que sólo pudo mantener uno de los tres juegos al saque que dispuso.

Más resistencia opondría el italiano en el segundo parcial. Ahí, como ocurriera ante Damir Dzumhur, Alcaraz cedería su saque en el sexto juego, y Nardi tomaría ventaja de 4-2 en el marcador. Sin embargo, cuando parecía que el murciano podría volver a liarse en un encuentro que estaba siendo cómodo, elevó el nivel de su tenis para conseguir cuatro juegos consecutivos --dos al resto-- y así cerrar el partido y su pase a los cuartos de final (6-4).

Ahora, su rival por un puesto en las semifinales del torneo será el ruso Andrey Rublev que, en su duelo de octavos de final, se impuso al argentino Francisco Comesaña, número 71 del ranking, en dos sets corridos (6-2, 6-3) en una hora y cinco minutos de partido.

Por su parte, el tenista español Roberto Bautista cayó en su duelo de octavos de final ante el estadounidense Ben Shelton, cabeza de serie número cinco del torneo, en dos sets (7-6(3), 6-3), en un partido que tuvo que pararse a causa de la lluvia. Shelton, que viene de ganar en Toronto, se apoyó en su saque --15 aces-- para superar a un combativo Bautista, que forzó el 'tie break' del primer set.