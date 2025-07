Tenis: Carlos Alcaraz tampoco jugará el Masters 1000 de Toronto

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - Tenista español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, ha anunciado que no disputará el Masters 1000 de Toronto (Canadá), uniéndose a las ausencias del italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic y el británico Jack Draper, y que tratará de recuperarse "física y mentalmente" para el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada. "Tras muchas semanas consecutivas de competición sin descanso, no podré jugar en Toronto este año. Tengo pequeños problemas musculares y necesito recuperarme física y mentalmente para lo que viene. Lo siento mucho por el torneo y por mis aficionados en Canadá. ¡Nos vemos el año que viene!", escribió en sus redes sociales. De esta manera, el murciano se perderá el sexto Masters 1000 del curso, que se celebrará entre el 27 de julio y el 7 de agosto, aunque previsiblemente estará presente en el séptimo, en Cincinnati (Estados Unidos), a mediados de agosto. En el US Open, el de El Palmar, sólido líder de la Race 2025, tendrá la oportunidad de auparse al número uno del ranking ATP. Su baja se suma a las anunciadas el domingo por los organizadores del certamen canadiense. Sinner, número uno del mundo y que hace apenas unas semanas se coronaba campeón de Wimbledon frente al murciano, renunció a participar en la cita para recuperarse del esfuerzo realizado en el 'Grand Slam' británico y centrarse en el último 'grande' del año. Tampoco estará Djokovic, 24 veces ganador de 'Grand Slam' y que ha triunfado en Canadá en cuatro ocasiones, aunque los organizadores, como en el caso de Sinner, no han ofrecido detalles de las razones de la baja del deportista. A estas ausencias se unió la del británico Jack Draper, actual número cinco del mundo, que sí confirmó en sus redes sociales que no jugará ni en Toronto ni en Cincinnati por culpa de una lesión en el brazo izquierdo.