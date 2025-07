Tenis: Carreño se suma a Jaume Munar y Roberto Carballés en la segunda ronda de Toronto

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Los tenistas españoles Pablo Carreño, Jaume Munar y Roberto Carballés han superado este lunes su estreno en el torneo de Toronto (Canadá), sexto ATP Masters 1000 de la temporada, tras derrotar a los canadienses Liam Draxl (2-6 y doble 6-4) y Dan Martin (6-3, 6-0), y al argentino Camilo Ugo Carabelli (6-4, 4-1 y retirada), respectivamente. El tenista asturiano, de 34 años, ausente en Wimbledon y que no competía desde el pasado junio, necesitó casi 2 horas y media para remontar la pérdida del primer parcial en su debut frente al impetuoso tenista local Draxl, que participó por la invitación de los organizadores, y se medirá en segunda ronda al francés Arthur Fils. El triunfo de Carreño supuso casi el pleno de la 'Armada' en Toronto, en una jornada en la que Pedro Martínez se despidió al caer ante el australiano Aleksandar Vukic (7-5, 6-3), tras una hora y 51 minutos. Con 5-4 a favor y saque, el valenciano no pudo cerrar el set y se vio sorprendido por el oceánico, que ganó los últimos cuatro juegos. Ya en el segundo parcial, donde evidenció problemas físicos, dos nuevos quiebres lo condenaron. En cambio, en la pista central, el balear Jaume Munar, número 51 del mundo, solo necesitó una hora y 10 minutos para deshacerse de su adversario e igualar su mejor racha de victorias en un mismo año -19, como en 2022-. Todo en un partido en el que ganó el 86% de los puntos con su primer servicio y un 75% con segundos, además de firmar 19 golpes ganadores. Dos roturas en sus dos últimos juegos al resto le valieron para adjudicarse la primera manga, y con un 'rosco' solventó la segunda y el encuentro. "Nunca es fácil jugar en estas condiciones; con este calor las condiciones son bastante rápidas", señaló Munar. "Estoy mejorando mucho el servicio, jugar poniendo mucha presión desde la línea de fondo y en el resto me está ayudando", añadió. Su próximo rival será el decimocuarto favorito del certamen norteamericano, el argentino Francisco Cerúndolo, exento de la primera ronda. Mientras, Carballés, número 89 del ranking ATP, también avanzó en el torneo después de que su adversario, el argentino Camilo Ugo Carabelli, tuviese que retirarse por problemas físicos en el brazo derecho. El tinerfeño revirtió un 3-1 adverso en el parcial inaugural ganando cuatro juegos seguidos, y en el segundo, después de conseguir romper dos veces el servicio, selló su victoria por el abandono del sudamericano. Ahora, le espera en segunda ronda el número cuatro del mundo, el estadounidense Taylor Fritz, que ejerce en Toronto como segundo cabeza de serie ante la ausencia de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. A Carreño, Munar y Carballés se les unirá Alejandro Davidovich, reciente finalista en Washington y que no pudo conquistar su primer torneo en la cuarta final de su carrera, y ello a pesar de disponer de 5-2 y tres bolas de partido contra el australiano de origen español Álex de Miñaur. Su rival será el ganador del pulso entre el francés Moutet y el estadounidense Brooksby.