Tenis: Cita en Indian Wells

(di Riccardo Rossi) (ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Ahora controlo mejor mis emociones y estoy jugando un gran tenis", afirmó el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, que intentará recuperar la corona en Indian Wells en el primer Masters 1000 de la temporada al que llega como favorito y al que regresa el italiano Jannik Sinner, su escolta en el ranking.

"Me preparé bien, de manera diferente a la que lo hice años atrás, pero pude completar un par de buenas sesiones y estoy listo para comenzar", destacó el tenista ibérico que este año se consagró por primera vez en el Abierto de Australia, conquistando el único título de Grand Slam que le faltaba tras haber repetido en el US Open, en Roland Garros y en Wimbledon.

El flamante campeón también del ATP 500 de Doha, su segundo título del año y el vigesimosexto de su carrera, se dijo "muy contento al ver que estoy jugando en un gran nivel" y se mostró confiado en la posibilidad de recuperar la corona en Indian Wells que se calzó en 2023 y 2024 y que resignó el año pasado al despedirse en semifinales con derrota ante el británico Jack Draper, a la postre campeón.

"Siente que el haber logrado controlar mis emociones es la clave de mi gran momento", reiteró Alcaraz, al explicar que "cuando consigo tranquilizarme, logro encontrar las soluciones correctas. Diría que ese es el aspecto en el que más mejoré", agregó.

El español, cuyo país le negó a Estados Unidos el uso de las bases en ese país para atacar a Irán, se refirió a la guerra en Medio Oriente que se inició con los bombardeos de aquel país contra la nación persa en un ataque conjunto con Israel, que después sufrió las represalias, al igual que las instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.

"Fue muy sorpresivo porque todos estábamos allí hace una semana y de golpe estalló todo", explicó Alcaraz, preocupado por la seguridad de sus colegas, muchos de los cuales quedaron varados en la zona de conflicto por el cierre de los espacios aéreos como consecuencia del mismo.

"Me preocupa la situación de mis colegas que quedaron bloqueados y espero que puedan partir cuanto antes y disputar este torneo.

Yo nada puedo hacer y debo concentrarme en entrenarme para el estreno", que será en segunda ronda frente al vencedor del choque entre el búlgaro Grigor Dimitrov (42) y el francés Terence Atmane (52). Del lado opuesto de la llave iniciará su camino, también en segunda ronda y frente al ganador del duelo entre el australiano James Duckworth (83) y el checo Dalibor Svrcina (109), el italiano Jannik Sinner, semifinalista en 2023 y 2024 y ausente en la pasada edición de este torneo.

"Estoy bien y trataré de llegar lo más lejos posible", prometió el número dos del mundo, quien también esquivó el bulto cuando le preguntaron por la guerra en Medio Oriente y respondió: "En estos momentos, comprendes que en la vida hay cosas más importantes que jugar al tenis".

Sinner arribó a California hace algunos días para prepararse para el debut, previsto para el viernes, iniciando un camino que le permita acortar distancia en el escalafón mundial con Alcaraz, del cual lo separan poco más de 3.000 puntos.

"Estoy contento por cómo me siento en cancha y también a nivel mental. Estos torneos en Estados Unidos son muy importantes antes de empezar la temporada en polvo de ladrillo. Veremos qué sucede", completó el italiano, que este año sigue "huérfano" de títulos desde que celebró (repitió en realidad) en el ATP Finals de Turín en 2025.

Entre los tenistas que permanecían varados por efecto de la guerra y que participarán en Indian Wells se destacan los rusos Daniil Medvedev (11), finalista en 2023 y 2024, Andrey Rublev (17) y Kharen Khachanov (16), quienes finalmente pudieron emprender viaje rumbo a Estambul, escala previa a su desembarco en Estados Unidos, según informó hoy la prensa de su país.

Clasificado al cuadro principal desde la "qualy", el italiano Francesco Maestrelli (114), quien participa por primera vez en un Masters 1000 y tras superar en el estreno al chileno Nicolás Jarry (154), eliminó al argentino Thiago Agustín Tirante (74).

Chocará en primera ronda con el australiano Rinky Hijikata (117). El ganador enfrentará al italiano Luciano Darderi (21).

