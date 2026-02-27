Tenis: Cobolli avanza, Bellucci se despide

Cobilli, vigésimo del escalafón, superó por 7-6 (7/4) y 6-1 al chino Yibing Wu (142) en una hora y 35 minutos y chocará por el pasaje a la final con el serbio Miomir Kecmanovic (84), que derrotó por 6-3 y 6-3 al francés Terence Atmane (63).

Bellucci (110), en cambio, se despidió del torneo al caer por 6-3 y 6-4 frente al estadounidense Frances Tiafoe (28), quien se las verá con su compatriota Brandon Nakashima (29), vencedor del monegasco Valentin Vacherot (27) por 2-6, 6-2 y 6-3.

Otra representante del tenis italiano, Jasmine Paolini (7), se instaló en cuartos de final de WTA 500 de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, al superar por 6-0 y 6-2 a la australiana Priscilla Hon (136) y chocará con la británica Katie Boulter (69), que superaba por 6-3 a Camila Osorio cuando la colombiana abandonó por lesión.

"Los torneos se juegan siempre en las mismas sedes, pero estoy muy feliz de estar nuevamente aquí. El público mexicano es realmente apasionado y por eso me alegra jugar este torneo por primera vez", destacó Paolini (ANSA).