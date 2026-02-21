Tenis: Cobolli avanza, Berrettini se detiene

Cobolli, vigésimo del ranking y tercer favorito, se impuso por 7-5, 6-7 (7/9) y 6-2, en poco menos de dos horas de juego, ante Coleman Wong (137), oriundo de Hong Kong y quien llegó al cuadro principal desde la "qualy", y se las verá por el pasaje a la final con el estadounidense Sebastian Korda (50), vencedor del noruego Casper Ruud (13) por 4-6, 6-2 y 6-2 tras dos horas y seis minutos.

Salvo cuando disputó la Copa Davis, en la que el equipo italiano repitió por tercer año consecutivo y por cuarta vez en la historia el título, Cobolli no ganaba dos partidos consecutivos en un mismo torneo desde el US Open celebrado en agosto.

Cobolli es el tercer tenista "azzurro" que logra clasificarse a las semifinales de Delray Beach después de que lo hicieron Davide Sanguinetti, en 1998 y en 2002, edición esta última en la que se consagró campeón, y Matteo Arnaldi, que avanzó a esa instancia el año pasado y cayó frente al español Alejandro Davidovich Fokina, luego derrotado en la final por el serbio Miomir Kecmanovic.

El ganador de Cobolli-Korda se las verá en la final con el vencedor del choque entre los estadounidenses Tommy Paul (24) y Learner Tien (23), que derrotaron a sus compatriotas Taylor Fritz (8) por 6-4 y 6-3 y Frances Tiafoe (28) por 7-6 (7/5), 3-6 y 7-5, respectivamente.

En Río, Berrettini (57) se despidió al caer por 6-3, 2-6 y 6-3 frente al peruano Ignacio Buse (91), quien dirimirá uno de los pasajes a la final con el chileno Alejandro Tabilo (68), que se impuso ante el argentino Thiago Tirante (92) por 7-6 (7/2), 6-7 (6/8) y 6-1.

Por la otra llave se medirán el argentino Tomás Martin Etcheverry (51), que superó por 7-6 (7/4) y 6-4 al portugués Jaime Faria (147), y el checo Vit Kopriva (87), que eliminó al también argentino Juan Manuel Cerúndolo (78) por 6-4 y 6-4, buscando un lugar en la final por le título que dejó vacante el argentino Sebastián Báez, campeón en las pasadas dos ediciones.

