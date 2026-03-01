Tenis: Cobolli campeón en Acapulco

Cobolli, de 23 años, se impuso con parciales de 7-6 (7/4) y 6-4 ante Tiafoe al cabo de 2 horas y 9 minutos de juego durante la final disputada sobre el cemento dell Arena Gnp.

Con su coronación en el "Abierto Mexicano Telcel", que repartió 2.469.450 dólares en premios, Cobolli celebró la conquista del tercer título de su carrera, pues también se había coronado en el ATP 250 de Budapest y en el ATP 500 de Hamburgo, ambos durante 2025.

"De niño, soñaba con este momento. Un torneo como éste, jugar en la cancha central con el público animándome. Estoy muy orgulloso, no sólo de mí, sino también de quienes trabajan conmigo: mi padre, mi familia, el resto de mi equipo. Me han ayudado muchísimo", afirmó Cobolli, quien desde mañana escalará al decimoquinto puesto del ranking.

"Creo que me lo merezco por cómo trabajo fuera de la cancha.

Después de las derrotas, me estoy entrenando de nuevo en la cancha y sólo quiero decir que estoy muy orgulloso de mí mismo.

Hoy fue un gran partido, creo que fue mi mejor partido del torneo. Nunca le había ganado a Frances antes de hoy, así que estoy muy contento", añadió el italiano, que había perdido la otra final que disputó en su carrera (en el ATP 500 de Washington en 2024). (ANSA).