Tenis: Cobolli y Bellucci a cuartos

Cobolli (20) superó por 6-4 y 6-4 al checo Dalibor Srvcina (123) y se las verá con el chino Yibing Wu (142), que se impuso por 6-3 y 7-6 (7/4) ante el japonés Sho Shimabukuro (130).

Bellucci (110) derrotó por 6-3 y 6-3 al español Alejandro Davidovich Fokina (14), cuarto preclasificado, vengó la derrota que sufrió en el estreno en este mismo torneo frente a ese rival el año pasado en el único duelo previo y se las verá con el estadounidense Frances Tiafoe (28).

El italiano también buscará revancha ante ese rival, que lo derrotó en Roland Garros en 2024 la única vez que se enfrentaron y que en Acapulco eliminó en octavos a su compatriota Aleksandar Kovacevic (75) por 6-4, 3-6 y 7-6 (9/7).

En Santiago de Chile, Darderi (21) se impuso por 3-6, 6-3 y 6-4 ante el argentino Mariano Navone (77) y se las verá con Pellegrino (137), que dio cuenta por 7-6 (7/3), 6-7 (2/7) y 6-3 del también argentino Francisco Comesaña (82).

El alemán Yannick Hanfmann (81) y el lituano Vilius Gaubas (107) también avanzaron a cuartos al superar por 6-4 y 6-3 al argentino Camilo Ugo Carabelli (59) y al croata Dino Prizmic (120) por 5-7, 7-5 y 6-3. (ANSA).