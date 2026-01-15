Tenis: Cocciaretto a semifinales del torneo de Hobart

Cocciaretto, número 80 del mundo, venció a Bondar (75) con un doble 6-2 al cabo de 1 hora y 24 minutos para avanzar a semifinales del torneo de Hobart, instancia en la que enfrentará a la ganadora del duelo entre la croata Antonia Ruzic (71) y la serbia Olga Danilovic (68).

A su vez, Darderi (24) se despidió en cuartos de final del último torneo masculino preparatorio para el Abierto de Australia al caer con parciales de 1-6, 7-5 y 6-4 contra Giron (60).

En tanto, los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori dieron otro paso en su camino para revalidar el título del torneo ATP 250 de Adelaida al vencer en cuartos de final al salvadoreño Marcelo Arevalo y al croata Mate Pavic.

Bolelli y Vavassori ganaron con parciales de 6-7 (6/8), 6-4 y 12-10 y en semifinales del torneo de dobles se medirán con el finlandés Harri Heliovaara y con el británico Harri Patten.

