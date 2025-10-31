Tenis: Cristina Bucsa se mete en semifinales de Hong Kong tras la retirada de Belinda Bencic

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La tenista española Cristina Bucsa se ha metido este viernes en las semifinales del torneo de Hong Kong, de categoría WTA 250 y que se disputa en superficie dura, tras la retirada de su rival en cuartos, la suiza Belinda Bencic, cabeza de serie número 1 del torneo.

Cristina Bucsa buscará este sábado acceder a la primera final de su carrera en un torneo WTA. La cántabra, que se había colado entre las ocho mejores del WTA 250 de Hong Kong tras ganar a la china Yexin Ma y la colombiana Emiliana Arango, no disputó su duelo de cuartos tras la retirada de Belinda Bencic. Una tenista suiza que venía de ganar el torneo de Tokio y era la cabeza de serie número 1 del torneo.

Ahora, en su primera semifinal en el circuito WTA, Bucsa buscará un puesto en la final ante la tenista australiana Maya Joint, que venció en su duelo de cuartos de final a la japonesa Himeno Sakatsume en tres sets (6-4, 2-6, 6-4) en una hora y 53 minutos de juego.