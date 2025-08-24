Tenis: Darderi a la segunda ronda del US Open

Darderi inició su primera participación histórica en el US Open con una victoria con parciales de 6-2, 6-1 y 6-2 al australiano Runky Hijikata (103) en apenas 84 minutos de juego.

El ítaloargentino de 23 años suma tres títulos esta temporada, en la que disputó 54 partidos, y en la próxima ronda del torneo en disputa en Flushing Meadows espera al ganador del duelo entre los estadounidenses Stefan Dostanic (389) y Eliot Spizzirri (127).

"No me lo esperaba, pero hoy saqué muy bien, estuve concentrado desde el principio. Sabía que no podía ceder nada porque Rinky es un jugador peligroso en cancha dura, y eso me da mucha confianza para el próximo partido", afirmó Darderi a SuperTennis.

"Trabajamos muchísimo en mi saque, lo llevamos haciendo años, y por fin estoy jugando al nivel que quería. La concentración fue lo más importante. No es la primera vez que juego cinco sets, el año pasado contra (Sebastián) Báez casi pierdo la cabeza, pero hoy lo disfruté mucho", aseguró sobre el argentino número 39 del mundo.

"Estuve en la cancha, consiguiendo observarme desde fuera, manteniendo la concentración, y en estas canchas eso nunca es fácil", completó el italiano.

En cambio, su compatriota Bronzetti se despidió en la primera ronda del US Open al caer inesperadamente por 6-3, 3-6 y 6-4 ante la checa Tereza Valentova (96), quien ingresó al cuadro principal desde la "qualy" y en la próxima instancia enfrentará a la ganadora del partido entre la kazaja Elena Rybakina (10) y la juvenil estadounidense Julieta Pareja (335).

El torneo femenino también registró la victoria de la británica Emma Raducanu (36), campeona del torneo en 2021 y quien superó por 6-1 y 6-2 a la japonesa Ena Shibahara (128).

"Es mi primera victoria aquí desde 2021, así que es aún más especial. La primera ronda siempre es difícil, así que estoy muy contenta de haberla superado", expresó Raducanu, quien ganó el US Open con apenas 18 años y luego se despidió en la primera ronda de las ediciones 2022 y 2024, mientras que en 2023 no se presentó. (ANSA).