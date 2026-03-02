Tenis: Darderi, campeón en Santiago de Chile

Darderi, de 24 años, se impuso ante Hanfmann (34) con parciales de 7-6 (8/6) y 7-5 sobre la arcilla del torneo chileno.

De esta manera, Darderi se convirtió en el jugador con más trofeos de la ATP en torneos sobre arcilla desde el inicio de la temporada 2024 con cinco coronaciones, una más que el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo.

"Es mi primer título desde Umag. Llegué a Santiago después de la final en Buenos Aires. Las condiciones aquí son un poco diferentes y logré ganar el torneo. Ahora nos preparamos para Indian Wells, adonde llego con mucha confianza", afirmó Darderi sobre el primer Masters 1000 de la temporada.

"Este año también llegué a octavos de final en Australia y a cuartos de final en Auckland. Estoy jugando a un gran nivel, he sumado muchos puntos que no conseguí el año pasado. Ahora mismo, significa mucho para mí, así que estoy contento", agregó el italiano.

Darderi ganó un torneo en 2024 (Córdoba) y tres durante 2025 (Marrakech, Bastad y Umag) antes de su coronación en Santiago de Chile, mientras que solo perdió la otra final que disputó, en la edición de este año del Abierto de Buenos Aires, contra el argentino Francisco Cerúndolo (20).

Justamente Cerúndolo, de 27 años y derrotado por Hanfmann (ahora número 65 del mundo) en Santiago de Chile, es el único tenista que supera a Darderi en partidos ganados desde 2024, pues el argentino suma 49 victorias, una más que el italiano.

En tanto, Alcaraz se mantiene al tope del ranking ATP por delante del italiano Jannik Sinner y del serbio Novak Djokovic, mientras que el alemán Alexander Zverev conservó el cuarto puesto.

El también italiano Lorenzo Musetti sigue quinto delante del australiano Alex de Minaur y del estadounidense Taylor Fritz, cuyo compatriota Ben Shelton protagonizó el único cambio en el "top ten".

Shelton escaló un lugar y ahora aparece octavo delante del canadiense Felix Auger-Aliassime, quien cayó al noveno puesto delante del kazajo Alexander Bublik, quien completa el "top ten".

En cambio, los primeros diez lugares del ranking femenino se mantuvieron sin cambios, con la bielorrusa Aryna Sabalenka en el primer puesto por delante de la polaca Iga Swiatek y de la kazaja Elena Rybakina.

La estadounidense Coco Gauff sigue cuarta por delante de sus compatriotas Jessica Pegula y Amanda Anisimova, mientras que la italiana Jasmine Paolini continúa séptima, escoltada por la juvenil rusa Mirra Andreeva, la ucraniana Elina Svitolina y la candiense Victoria Mboko (Can). (ANSA).