Tenis: Darderi y Sonego, a octavos en Winston-Salem

Darderi, número 34 del mundo, venció con parciales de 7-6 (7/5), 6-7 (6/8) y 6-4 al estadounidense Mackenzie McDonald (101) y en la próxima ronda enfrentará al serbio Miomir Kecmanovic (45).

A su vez, Sonego (35) superó por 6-3, 6-7(2/7) y 7-6 (7/3) al estadounidense Stefan Dostanic (412) y en octavos de final enfrentará al español Jaume Munar (46), quien venció por 6-3 y 6-1 al también italiano Matteo Arnaldi (62), cuyo compatriota Mattia Bellucci (63) cayó ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (92) por un doble 6-3.

En tanto, Cocciaretto (87) se impuso con parciales de 6-4 y 6-4 ante la francesa Leolia Jeanjean (91) y enfrentará a la croata Antonia Ruzic (89) en octavos de final del torneo mexicano.

