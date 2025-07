Tenis: Davidovich cae en su debut en Los Cabos y Carballés no pasa de octavos en Gstaad

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - Tenista español Alejandro Davidovich se quedó en su estreno en el torneo de Los Cabos (México), cita ATP 250 sobre pista dura donde era el segundo cabeza de serie, y su compatriota Roberto Carballés no pasó de octavos de final en la cita de Gstaad (Suiza). El malagueño perdió a priori una buena oportunidad de ganar el primer título que tanto se le resiste, y cedió en su debut contra el australiano James Duckworth por 6-3, 6-4. 'Foki' fue una máquina de cometer errores y estuvo lejos de su cartel de segundo favorito, en una mala adaptación sobre la pista dura. Davidovich fue a remolque en ambos sets y no aprovechó las bolas de 'break' que tuvo en el segundo para evitar las malas sensaciones mirando al momento álgido de la gira norteamericana en pista rápida. La cita mexicana se quedó sin representación española, igual que Gstaad con la eliminación de Carballés. El andaluz no pudo con el argentino Francisco Comesaña, quien apura su buena campaña sobre tierra, en busca de su primera final ATP, tras vencer en un 6-1, 6-4 y meterse en cuartos de final. El tenista sudamericano, por primera vez en el torneo suizo, mostró su adaptación a los más de 1000 metros de altura. Por otro lado, en el WTA 250 de Iasi, la española Irene Burillo cayó eliminada en los octavos de final del torneo rumano ante la suiza Simona Waltert, quien acertó en los momentos decisivos de un igualado encuentro (6-4, 7-6(2).