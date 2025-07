Tenis: Davidovich critica el horario de la ATP: "Una vez más, queda claro que los jugadores no son tenidos en cuenta"

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El español Alejandro Davidovich Fokina ha expresado este jueves su "decepción y enfado" por el temprano horario fijado para su partido ante el checo Jakub Mensik en los dieciseisavos de final en el Masters 1000 de Toronto (Canadá), quedando "claro" para él que los jugadores "no" son "tenidos en cuenta" por la ATP. "Quiero expresar mi decepción y enfado con la ATP. Mañana, todos los partidos empiezan a las 12:30, excepto el nuestro, que comienza a las 11:00. Nos encontramos a una hora del club, lo que nos obliga a madrugar para poder llegar en condiciones", dijo Davidovich en una nota de prensa. "Hemos pedido que lo cambien, pero la respuesta ha sido que ya está todo vendido: entradas, televisión... y que no se puede modificar. Una vez más, queda claro que los jugadores no somos tenidos en cuenta", se quejó 'Foki' mediante ese comunicado publicado en sus redes sociales. "Hoy les ha tocado a unos, mañana me toca a mí, y a partir de pasado todos volverán a jugar a las 12:30. Hay muchas pistas disponibles, pero somos los únicos programados a las 11:00. La ATP siempre promete soluciones, pero nunca hace nada", acusó el tenista malagueño. "Esta no es la primera vez que ocurre, y cuando estás dentro te das cuenta de que no es tan bonito como parece desde fuera", zanjó un 'Foki' que está en buena racha tras haber llegado a semifinales en el torneo de Eastbourne, a dieciseisavos en Wimbledon y a la final en Washington.