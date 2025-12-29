Tenis: De Miñaur quiere complicar a Alcaraz y a Sinner

"Jugué partidos difíciles contra ellos en los últimos años, y siento que poco a poco me voy acercando", afirmó De Miñaur desde Sídney a pocos días del inicio de la United Cup, una competición por equipos mixtos que comenzará el viernes 2 de enero de 2026 en Perth.

De Miñaur, de 26 años, perdió los 13 partidos que disputó contra Sinner, bicampeón defensor del Abierto de Australia, y cayó en las 5 oportunidades que jugó con Alcaraz, que en 2026 buscará su primer título en el primer Grand Slam de la temporada.

"Para mí, se trata de encontrar diferentes maneras de desafiar a estos jugadores y estar preparado para asumir más riesgos", explicó De Miñaur, quien relató que estuvo entrenándose especialmente en el aspecto físico, incluyendo la contratación de un nuevo entrenador personal.

"Mi objetivo es fortalecerme y seguir mejorando. Nada reemplaza el trabajo duro, y eso es lo que estamos haciendo. Con los años he ganado un poco de peso, lo que me ha ayudado", completó De Miñaur. (ANSA).