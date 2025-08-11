Tenis: De Miñaur y Medvedev, eliminados en Cincinnati

De Miñaur había ganado el ATP 500 de Washington y llegó hasta cuartos de final del Masters 1000 de Toronto antes del torneo de Cincinnati, en el que cayó por 7-6 (8/6) y 6-4 con el estadounidense Reilly Opelka (73), quien enfrentará al argentino Francisco Comesaña (71).

A su vez, Medvedev, ex número 1 del mundo y campeón en la edición 2019 del torneo de Cincinnati, perdió con parciales de 6-7 (0/7), 6-4 y 6-1 con el australiano Adam Walton (85), quien se medirá en tercera ronda con el checo Jiri Lehecka (26).

Medvedev, de 29 años, apenas ganó 3 partidos en la temporada del circuito masculino sobre cemento, dos en el ATP 500 de Washington y 1 en el Masters 1000 de Toronto.

En cambio, Nardi reaccionó a tiempo y superó con parciales de 6-7 (5/7), 6-3 y 6-4 a Shapovalov para avanzar a la tercera ronda de Cincinnati, donde enfrentará al checo Jakub Mensik (17). (ANSA).