Tenis: Divorcio entre Tsitsipas e Ivanisevic

"Trabajar con Goran fue una experiencia corta pero intensa y un capítulo realmente valioso en mi trayectoria", escribió Tsitsipas en su cuenta de Instagram sobre la interrupción de la colaboración con Ivanisevic, a quien había contratado en mayo tras una serie de resultados decepcionantes en torneos de Grand Slam.

Tsitsipas sumó a su equipo a Ivanisevic luego de sus decepcionantes actuaciones en el Abierto de Australia y en Roland Garros, tras lo cual cayó en primera ronda de Wimbledon contra el francés Valentin Royer, número 113 del mundo.

"Es todo 'Quiero, quiero', pero luego no hace nada. No veo ningún progreso. Me quedé impactado: nunca había visto a un jugador en tan mal estado como él. Con mi rodilla y a mi edad, estoy tres veces mejor preparado que él", criticó Ivanisevic días atrás a Tsitsipas en diálogo con cadena de TV eslovena SportKlub.

Tsitsipas, de 26 años y quien llegó a estar en el puesto número 3 del ranking mundial, eligió el canal Sports DNA para responderle a Ivanisevic, campeón de la edición 2001 de Wimbledon.

"Es muy difícil tratar con dictadores y personas que hablan negativamente y con las que sientes que no hay conexión. Cuando trabajo con las personas adecuadas, con personas que elijo y que me hacen sentir cómoda, se crea un ambiente positivo", enfatizó el griego.

"Sentirme cómodo no significa que pueda dejar de entrenarme cuando quiera ni que yo decida cuánta actividad física hago. Se trata de formar un equipo de personas que siguen un camino común, que comparten los mismos objetivos y, al mismo tiempo, mantienen un ambiente agradable durante todo el proceso", argumentó Tsitsipas, quien volverá a entrenarse con su padre Apostolos.

"Encontramos una nueva forma de comunicarnos y hablar. Amo a mi padre con todo mi corazón, y lo que hizo a lo largo de los años es realmente extraordinario. Estuvo ahí para mí en los momentos difíciles, en los éxitos y en los buenos. Mi familia siempre estuvo ahí para mí. No quiero separarme de ellos", completó Tsitsipas. (ANSA).