Tenis: djokovic a octavos de final en Indian Wells

Djokovic, de 38 años, superó a Kovacevic con parciales de 6-4, 1-6 y 6-4 al cabo de 2 horas de juego para volver a octavos de final del primer Masters 1000 de la temporada por primera vez desde 2017.

"Fue una gran actuación de Aleks. Nos conocemos. Hablamos el mismo idioma, su familia es serbia. Ha jugado un gran torneo hasta ahora, y sabía que si sacaba bien y elegía bien sus puntos, sería difícil vencerlo", afirmó Djokovic.

"Y eso fue exactamente lo que pasó", agregó el serbio, que en la próxima ronda enfrentará al ganador del duelo entre el campeón defensor, el británico Jack Draper (14) y el argentino Francisco Cerúndolo (20).

En cambio, el australiano Alex De Miñaur (6) se despidió inesperadamente en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells al caer por un doble 6-4 con el británico Cameron Norrie (29). (ANSA).