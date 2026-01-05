Tenis: Djokovic abandona el sindicato de jugadores

La Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), fundada por el serbio y por el exjugador canadiense Vasek Pospisil, había impugnado la gobernanza de este deporte ante los tribunales en marzo de 2025, denunciando un sistema corrupto, ilegal y abusivo, y criticando específicamente un calendario insostenible, con torneos programados once meses al año.

"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis.

Esta decisión responde a la persistente preocupación por la transparencia, la gobernanza y la forma en que se ha retratado mi voz e imagen", explicó Djokovic en su cuenta de X.

"Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos cuando fundamos la PTPA, ofreciendo a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no se alinean con la dirección actual de la organización", añadió el tenista de 38 años y ganador de 24 Grand Slams.

"Seguiré enfocándome en mi tenis, mi familia y mi contribución al deporte de una manera que refleje mis principios e integridad", continuó Djokovic, quien competirá en el torneo ATP 250 de Adelaida (previsto del lunes 12 al sábado 17) para prepararse para el Abierto de Australia (en programa del domingo 18 al 1 de febrero).

La PTPA, junto con una veintena de jugadores, inició acciones legales en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea en marzo de 2025.

Estas acciones se refieren a la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), organismos que consideran "corruptos" y que acusan de haber "abusado, silenciado y explotado sistemáticamente a los jugadores para obtener beneficios mediante el control monopolístico". (ANSA).