Tenis. Djokovic conquista Atenas y deja a Musetti en el banquillo de las Finales ATP

MADRID, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

El tenista serbio Novak Djokovic superó con remontada incluida (4-6, 6-3, 7-5) al italiano Lorenzo Musetti en la final del torneo de Atenas para conquistar su 101º título y despertar del sueño de jugar las Finales ATP a su rival, donde estará el canadiense Felix Auger-Aliassime cerrando el cupo sobre la bocina.

En la capital de Grecia había mucho en juego. 'Nole', a lo suyo, firmó una gran actuación tras tres horas de dura final para romper la barrera de los 100 títulos con el segundo de la temporada tras el ganado en Ginebra en mayo; por delante le quedan Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109). El serbio, de 38 años, frenó al italiano en un último set de una hora y media, duro intercambio de 'breaks'.

Para el italiano, ganar en Atenas suponía el billete in extremis para estar en Turín (Italia), sede desde este domingo de las Finales ATP, la Copa de Maestros. El octavo y último billete fue para el canadiense Auger-Aliassime, mientras que Musetti, que había salvado bola de partido en semifinales, se queda como primer suplente, con un ojo de hecho en el esfuerzo físico de Djokovic.

Por otro lado, el estadounidense Learner Tien, de 19 años, alzó el primer título de su carrera al imponerse también este sábado en la final del torneo ATP de Metz (Francia) al inglés Cameron Norrie por 6-3, 3-6, 7-6(6).