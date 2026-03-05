Tenis: Djokovic espera por Serena

"No hablé con ella, pero imagino que volverá. Dónde, cómo y si lo hará a nivel individual o en torneos de dobles, no lo sabemos. Si yo estuviera en su lugar, tampoco develaría el misterio", confesó "Nole", otra gloria que sigue dando batalla a los 38 años pese a haber ganado 24 títulos de Grand Slam y un total de 101 en el circuito.

Uno menos celebró Williams en torneos "Major" (rubro en el que sólo la supera la australiana Margaret Court), pero cosechó también cuatro oros olímpicos, uno a nivel individual en los Juegos de Londres 2012 y tres en dobles (Sydney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012) junto con su hermana Venus, quien a los 45 años también regresó al circuito luego de una prolongada ausencia.

Djokovic, que se colgó la dorada en los Juegos de París 2024 tras el bronce obtenido en Pekín 2008, afirmó que tanto él como sus colegas "estamos emocionados por la vuelta de Serena, algo sinceramente muy esperado", agregó sobre la menor de las Williams, recientemente habilitada para volver al tenis profesional para jugar torneos "Major" y del WTA Tour tras haberse sometido a controles antidoping aleatorios durante seis meses.

"No es un sí, ni un no. No lo sé. Veremos", decía en enero, en diálogo con el programa "Today" de la cadena NBC, Serena, que anunció su retiro antes de jugar su último partido en el US Open de 2022, torneo en el que volvió al ruedo en la pasada edición después de 16 meses de inactividad su hermana Venus, quien recientemente se refirió a los rumores sobre el regreso de su hermana menor al tenis.

"¨Volver a jugar dobles con Serena? Digo, ¨No sería 'cool'?", dijo en la previa de su estreno en el WTA 250 de Austin, ilusionando a los fanáticos que sueñan con volver a ver en cancha a las hermanas que celebraron juntas 14 títulos de Grand Slam en torneos de dobles, además de aquellos tres oros olímpicos.

Emocionado se mostró Djokovic también frente a esa posibilidad antes de debutar en el Masters 1000 de Indian Wells y anticipando que la vuelta de Serena podría tener como escenario el All England Club, en el que Williams conquistó siete títulos a nivel individual en Wimbledon.

"Si fuese yo, elegiría ese torneo, pero no lo sé, quizás decida jugar uno o dos torneos de dobles con Venus. Sería lindo verlo.

Ella es una de las deportistas más grandes de la historia y volver a verla en acción sería fantástico", destacó "Nole", que en esta temporada "arañó" su vigesimoquinta corona de Grand Slam al llegar a la final del Abierto de Australia (donde fue campeón en diez oportunidades).

"Me demostré a mí mismo y a los demás que puedo seguir compitiendo al máximo nivel y ganarle a estos muchachos", dijo al respecto el serbio, que eliminó en semifinales al italiano Jannik Sinner, que defendía la corona obtenida en las anteriores dos ediciones, pero terminó cayendo en la final ante el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo que se consagró por primera vez en Melbourne.

"Esa es mi lógica: ¨Por qué no continuar mientras siga sintiendo esta pasión y tenga el talento, la calidad y la motivación para hacerlo. Hay nuevos objetivos esperando", concluyó. (ANSA).