Tenis: Djokovic se baja del torneo de Adelaida

"Desafortunadamente, todavía no estoy físicamente listo para participar en el Adelaide International la próxima semana", escribió Djokovic en su cuenta de Instagram.

"Es una gran decepción para mí, porque tengo recuerdos maravillosos de haber ganado el título allí hace tres años. Ahora me enfocaré en prepararme para el Abierto de Australia y estoy deseando llegar pronto a Melbourne y conocer a todos los aficionados al tenis en Australia", completó Djokovic de cara al primer Grand Slam de la temporada.

El serbio, dueño del récord de 24 títulos de Grand Slam, ganó el torneo de Adelaida en 2023, cuando declaró que "nunca había recibido un apoyo y un calor similar" de parte del público.

(ANSA).