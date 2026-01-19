Tenis: Djokovic y Coco Gauff avanzan en el Abierto de Australia

Djokovic, de 38 años, debutó exitosamente en su vigésima primera aparición en el Abierto de Australia al vencer al español Pedro Martínez, número 71 del mundo, con parciales de 6-3, 6-2 y 6-2 al cabo de 2 horas de juego.

"sta es sin duda mi pista favorita. Hoy he enviado el mensaje adecuado, tanto para mí como para mis rivales", declaró Djokovic tras celebrar su victoria número 100 en Melbourne.

El serbio, que ostenta el récord de 24 títulos de Grand Slam (10 de ellos en Australia), enfrentará en la segunda ronda al italiano Francesco Maestrelli (141), que en su debut superó al francés Atmane (64) por 6-4, 3-6, 6-7 (4/7), 6-1 y 6-1.

"Los sueños tienen un sabor maravilloso, siempre he soñado con este momento. Nunca imaginé mi primera victoria en un Grand Slam en el quinto set. Estaba un poco preocupado por el aspecto físico, pero creo que salí de allí muy bien", declaró Maestrelli.

En cambio, Italia lamentó las derrotas de Matteo Arnaldi (65) ante el ruso Andrey Rublev (15), por 6-4, 6-2 y 6-3, y de Mattia Bellucci (76) contra el noruego Casper Ruud (13) con parciales de 6-1, 6-2 y 6-4.

Ruud enfrentará en la próxima ronda al español Jaume Munar (39), mientras que el portugués Jaime Faria (151) se medirá con Rublev, cuyo compatriota Daniil Medvedev (12) jugará contra el francés Quentin Halys (83) luego de superar con esfuerzo al neerlandés Jesper de Jong (73) por 7-5, 6-2 y 7-6 (7/2).

"He hecho un gran esfuerzo para ser más positivo en el campo. De momento, lo estoy consiguiendo", afirmó Medvedev al recordar el ataque de ira que le significó una cuantiosa multa en la edición pasada del Abierto de Australia.

Una decepción para los aficionados del primer Grand Slam del año se registró con el abandono por lesión del canadiense Felix Auger Aliassime (8), quien sintió calambres cuando perdía por 3-6, 6-4 y 6-4 su partido contra el portugués Nuno Borges (46).

"Nunca había tenido calambres tan temprano en un torneo", explicó Aliassime tras el partido, que registró una temperatura de 30 grados.

En el torneo femenino, en tanto, Coco Gauff avanzó sin problemas a la segunda ronda tras vencer en el Rod Laver Arena por 6-2 y 6-3 a Kamilla Rakhimova, quien nació en Rusia, pero representa a Uzbekistán.

"Intenté no presionarme demasiado. Quiero ganar este torneo.

Sólo me conformo con ganar, pero estoy orgullosa de mí misma, independientemente de cómo termine", aseguró Coco Gauff, que en la próxima ronda enfrentará a la serbia Olga Danilovic (69), quien eliminó a la también estadounidense Venus Williams (146).

